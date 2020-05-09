Радий Хабиров посетил музей Героя Советского Союза Тагира Кусимова

Бесценный экспонат. В музее командира полка 112-й Башкавдивизии Тагира Кусимова выставлен китель со звездой Героя Советского Союза. Отважному кавалеристу она присвоена за форсирование Днепра под свинцовым градом противника и создание плацдарма для переправы других частей дивизии. Корреспондент БСТ побывал в родной деревне Тагира Таиповича и узнал, как память и гордость за своего земляка местные жители передают из поколения в поколение.

Среди боевых медалей и орденов Тагира Кусимова найти главную награду советского солдата не так просто. 112-я Башкирская кавалерийская дивизия прошла героический путь от Уфы до Берлина, смело бросаясь в бой даже против немецких танков. У истоков создания бесстрашного воинского соединения стояли будущие герои Родины.

Кусимов и Шаймуратов были друзьями, сформировали дивизию. Вместе ушли на фронт одним эшелоном. Фаниля Билалова, заведующая музеем Героя Советского Союза Тагира Кусимова

Музей генерал-майора Тагира Кусимова построили на месте дома, где родился и вырос герой. Последние 18 лет бессменным руководителем мемориального комплекса работает Фаниля Билалова. О биографии своего земляка знает не только из книг и архивных документов. Многие истории поведали родные, друзья и однополчане кавалериста. Они же пополняли и фонд музея.

Очень много фотографий подарили, личных вещей генерала. Фаниля Билалова, заведующая музеем героя Советского Союза Тагира Кусимова

Музей командира полка 112-й Башкавдивизии в деревне Кусимово посетил Глава Башкортостана, который находился в рабочей поездке по Зауралью. После осмотра экспозиции Радий Хабиров оставил свои пожелания коллективу комплекса в книге почетных гостей.

Для местных жителей мемориальный комплекс Героя Советского Союза – главная достопримечательность деревни Кусимово. Здесь в каждой семье чтят память Тагира Таиповича и рассказывают о подвигах Башкавдивизии своим детям.