Глава исполкома «Единая Россия» в Башкирии рассказал, где мог подхватить коронавирус

На прошлой неделе Радий Хабиров сообщил, что глава исполкома «Единая Россия» в РБ Рустем Ахмадинуров заразился коронавирусом. Сначала его госпитализировали с пневмонией. Чуть позже тест подтвердил наличие коронавирусной инфекции.

Корреспонденты шоу «Вассалям» на БСТ Ульяна Тригубчак и Фидан Кульмухаметов связались с Рустемом Ахмадинуровым. Они узнали, как проходит лечение. Также глава исполкома «Единая Россия» в РБ рассказал в эфире, как заразился Covid-19.

Чиновник выглядел в эфире немного непривычно: небритость, футболка. По его словам, чувствует он себя терпимо, а сегодня явно получше. А где именно заразился, Рустем Ахмадинуров до сих пор точно не может определить.

Когда ты находишься в каком-то учреждении с повышенной опасностью, например, в больницах, учреждениях, в которых зафиксирован коронавирус, то надо маску не просто носить, а держать правильно, чтобы инфекция не проникала. Я до сих пор не могу четко определить, где я смог эту инфекцию подхватить. Везде держал дистанцию. Но с другой стороны, я ездил в инфекционку в Чишмы, был в Нефтекамске. Рустем Ахмадинуров, глава исполкома «Единая Россия» в РБ