Глава исполкома «Единая Россия» в Башкирии рассказал, где мог подхватить коронавирус

На прошлой неделе Радий Хабиров сообщил, что глава исполкома «Единая Россия» в РБ Рустем Ахмадинуров заразился коронавирусом. Сначала его госпитализировали с пневмонией. Чуть позже тест подтвердил наличие коронавирусной инфекции.
Корреспонденты шоу «Вассалям» на БСТ Ульяна Тригубчак и Фидан Кульмухаметов связались с Рустемом Ахмадинуровым. Они узнали, как проходит лечение. Также глава исполкома «Единая Россия» в РБ рассказал в эфире, как заразился Covid-19.
Чиновник выглядел в эфире немного непривычно: небритость, футболка. По его словам, чувствует он себя терпимо, а сегодня явно получше. А где именно заразился, Рустем Ахмадинуров до сих пор точно не может определить.
Он рассказал, что все время общался с людьми в этих учреждениях и, может быть, где-то там и подхватил коронавирус. Кроме того, он отметил, что уже месяца полтора ни с кем не здоровался за руку. И вообще, уверен чиновник, от этой привычки нужно временно отказаться, а люди все равно продолжают так здороваться.