Жителей Башкирии призывают присоединиться к праздничной акции «Фонарики Победы»

Чтобы принять участие, нужно в указанное время выключить свет в комнате, а окно подсветить фонариком, свечой или даже экраном телефона. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки мы не можем традиционно принять участие в праздничных шествиях, пройти с Бессмертным полком, посетить мемориалы и обелиски, чтобы почтить память павших воинов минутой молчания. Но, тем не менее, жители страны могут благодаря такой акции продемонстрировать единение в важный для всех день.