Жителей Башкирии призывают присоединиться к праздничной акции «Фонарики Победы»

Сегодня вечером, 9 мая, Башкортостан присоединится к праздничной акции «Фонарики Победы». Таким образом жители республики хотят выразить благодарность ветеранам и почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Флешмоб пройдет в 22:50 по всей стране.
Чтобы принять участие, нужно в указанное время выключить свет в комнате, а окно подсветить фонариком, свечой или даже экраном телефона. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки мы не можем традиционно принять участие в праздничных шествиях, пройти с Бессмертным полком, посетить мемориалы и обелиски, чтобы почтить память павших воинов минутой молчания. Но, тем не менее, жители страны могут благодаря такой акции продемонстрировать единение в важный для всех день.
Участие во флешмобе станет альтернативным вариантом выражения благодарности сражавшимся за нашу страну, совершившим боевой и трудовой подвиг, всем подарившим нам этот День Победы. Фотографии или видео участия в акции можно выложить в соцсетях и пометить хештегами #ФонарикиПобеды #НиктоНеЗабытНичтоНеЗабыто #ВеликаяПобеда.