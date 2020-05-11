В Башкирии выписанные из обсерватора туристы рассказали об условиях содержания

В Уфу сегодня и накануне прибыли еще 280 вахтовиков из Якутии. Их доставили на двух самолетах и определили в обсерватор на трехнедельный карантин. А часть туристов, которые находились на изоляции в санатории «Юматово», отпустили домой.

Борт с уже знакомой надписью «Якутия» встречают сотрудники Роспотребнадзора и медики. В защитных костюмах все: и пассажиры – это 140 вахтовиков с Чаяндинского месторождения, где произошла вспышка коронавируса, и пилоты. Картина немного непривычная. Даже багаж принимает сотрудник аэропорта в комбинезоне. Вахтовики несут в руках куртки: во-первых, там, откуда они прилетели, холоднее, чем в Уфе, а во-вторых, в средствах защиты душно. Но прежде чем спуститься по трапу – проверка температуры.

Если есть повышенная температура, фельдшер повторно проводит термометрию, сатурацию проверяет, давление и вызывает скорую помощь. И уже с изолятора направляют в клиники. Гузель Валеева, главный врач медсанчасти аэропорта «Уфа»

Еще один рейс приземлился уже сегодня вечером. На борту также 140 вахтовиков. Ожидается, что в ближайшие два дня республика примет еще два борта. Таким образом, общее число вывезенных в Башкирию вахтовиков составит 1800. В изоляции они проведут 3 недели.

А вот эти люди уже прощаются со своим временным пристанищем. Из обсерватора после двухнедельного карантина отпускают 91 туриста. Пребывание было комфортным, говорят бывшие постояльцы санатория «Юматово». Тяжело приходилось разве что семьям с детьми. Объяснить малышам, почему 14 дней нужно находиться в одном и том же помещении, нелегко. Помимо наших земляков, в обсерваторе находились жители Москвы, Архангельской, Астраханской, Мурманской, Ленинградской, Псковской областей, Республики Марий Эл, Калмыкии.