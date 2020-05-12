Жители Уфы выстроились в длинную очередь, что сдать анализ на коронавирус

Жители Уфы выстроились в огромную очередь на проспекте Октября. Все эти люди пришли в одну из клиник, чтобы провериться на коронавирус. Столпотворение сняли случайные прохожие.
В Уфе горожане решили массово сдать анализ на коронавирус. Огромный ажиотаж уфимцы сфотографировали на проспекте Октября в районе Горсовета. Длинная очередь из людей выстроилась в частную клинику, у которой есть право на такое исследование.
Очевидцы отмечают, что в клинику пускают по одному, очередь двигается со средней скоростью. Жители башкирской столицы изо всех сил стараются выдерживать расстояние между друг другом в очереди, насколько это возможно. Напомним, что правом делать анализы на коронавирус кроме государственных лабораторий обладают всего несколько частных клиник в Башкирии.