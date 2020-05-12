12 мая – 55 лет со дня принятия постановления об установке памятника Салавату Юлаеву

Были предложения установить его на Советской площади, перед театром оперы, на центральном рынке. Сосланбек Тавасиев сам выбрал это место, чтобы памятник было видно подъезжающим с железной дороги и автомобильной. На самом деле его видно и там, и там.

Юрий Ергин, член президиума общества краеведов при Национальном музее Республики Башкортостан