12 мая – 55 лет со дня принятия постановления об установке памятника Салавату Юлаеву

Сегодня ровно 55 лет со дня принятия решения об установке памятника национальному герою Салавату Юлаеву. Постановление совета министров БАССР было подписано 12 мая 1965 года. Первые попытки установить памятник были еще до Великой Отечественной войны, однако планы отодвигались.

Одной из причин была нехватка средств. Место, где сейчас стоит памятник, скульптор Сосланбек Тавасиев выбрал еще в 1943 году. Ему неоднократно предлагали перенести точку, но автор настаивал, что высокий берег Агидели идеален для такого сооружения.

Были предложения установить его на Советской площади, перед театром оперы, на центральном рынке. Сосланбек Тавасиев сам выбрал это место, чтобы памятник было видно подъезжающим с железной дороги и автомобильной. На самом деле его видно и там, и там.

Юрий Ергин, член президиума общества краеведов при Национальном музее Республики Башкортостан