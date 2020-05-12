«Нужно пациента любить»: медсестры Башкирии отмечают профессиональный праздник

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают медсестры. 12 мая – день рождения Флоренс Найтингейл, англичанки, которая во время Крымской войны организовала первую службу сестер милосердия. Официально праздник учрежден в 1971 году, в России его отмечают с 1993 года.
Утро медсестер начинается с оперативки. На совещании с коллегами они обсуждают вопросы текущего дня. В свой профессиональный праздник они на службе. Диана Якупова – старшая сестра в Республиканской психиатрической больнице. Она координирует работу младшего и среднего медицинского персонала, отвечает за выдачу лекарств и обучает медсестер, как работать и как ухаживать за пациентами.
Всего в Республиканской психиатрической больнице работают около 700 средних медицинских работников, треть из которых имеет высшую квалификационную категорию. Также 50 сотрудников носят звание отличников здравоохранения Республики Башкортостан.