«Нужно пациента любить»: медсестры Башкирии отмечают профессиональный праздник

Работа современного здравоохранения невозможна без средних медицинских работников, и сегодня, в Международный день медицинской сестры, мы должны отметить важность их работы, каждой на своем месте. Они осуществляют уход, осуществляют первичные манипуляции, инъекции, и самое значимое место в оздоровлении пациентов имеет работа медицинской сестры. Сегодня я хочу поблагодарить наших медицинских сестер за то, что они работают в нашей системе.

Тагир Гизатуллин, главный врач Республиканской психиатрической больницы