«Нужно пациента любить»: медсестры Башкирии отмечают профессиональный праздник

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают медсестры. 12 мая – день рождения Флоренс Найтингейл, англичанки, которая во время Крымской войны организовала первую службу сестер милосердия. Официально праздник учрежден в 1971 году, в  России его отмечают с 1993 года.

Утро медсестер начинается с оперативки. На совещании с коллегами они обсуждают вопросы текущего дня. В свой профессиональный праздник они на службе. Диана Якупова – старшая сестра в Республиканской психиатрической больнице.  Она координирует работу младшего и среднего медицинского персонала, отвечает за выдачу лекарств и обучает медсестер, как работать и как ухаживать за пациентами.

Медицинская сестра – это очень сложная профессия. Здесь нужно проявить не только свое умение, но и такие навыки, как сочувствие к человеку, уважение, любовь, душевный порыв к пациенту. Нужно пациента любить, и только тогда легко сработается.

Диана Якупова, старшая медицинская сестра Республиканской психиатрической больницы

Всего в Республиканской психиатрической больнице работают около 700 средних медицинских работников, треть из которых имеет высшую квалификационную категорию. Также 50 сотрудников носят звание отличников здравоохранения Республики Башкортостан. 

Работа современного здравоохранения невозможна без средних медицинских работников, и сегодня, в Международный день медицинской сестры, мы должны отметить важность их  работы, каждой на своем месте. Они осуществляют уход, осуществляют первичные манипуляции, инъекции, и самое значимое место в оздоровлении пациентов имеет работа медицинской сестры. Сегодня я хочу поблагодарить наших медицинских сестер за то, что они работают в нашей системе.

Тагир Гизатуллин, главный врач Республиканской психиатрической больницы