Стало известно, где можно оформить единовременное пособие на детей

Пандемия коронавируса негативно повлияла не только на здоровье людей, но и на экономическое состояние всех стран. Многие лишились работы, остались без средств к существованию и с долгами по кредитам. Президент России поручил выплатить единовременную помощь всем семьям с детьми от трёх до 16 лет.

Минкомсвязь России опубликовал информацию о том, как и где можно оформить пособие. Для данных целей был открыт специальный сервис. Подать заявку на получение единовременной выплаты можно на posobie16.gosuslugi.ru.

Напомним, что родители могут обратиться за помощью на сайте Госуслуг. Семьям положены единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трёх до 16 лет до 1 октября 2020 года. Владимир Путин внёс соответствующие изменения в указ № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».