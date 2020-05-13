Глава Минздрава рассказал об особенности COVID-19

Человечество уже сталкивалось с вирусами, подобными коронавирусу. Новый коронавирус более опасный и заразный, чем его предшественники. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Новый коронавирус отличается тем, что он чаще остальных вызывает осложнения. Кроме этого, коронавирус более заранзный. Несмотря на то, что очень много пациентов-бессимптомников, при компьютерной томографии можно увидеть поражения лёгочной ткани даже без клинических симптомов.