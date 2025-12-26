Личный рекорд — 11 км: боец из Башкирии рассказал о фронтовых буднях

Судьба не всегда баловала уроженца Салавата с позывным «Санек», но трудности только закалили его характер. С детства он занимался боевым самбо, а в национальной борьбе куреш выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

После школы Александр получил профессию, окончив механико-строительный колледж. А в 2020-2021 годах прошел срочную службу в частях Росгвардии в Москве. Бойцы охраняли высокопоставленных представителей государства, поддерживали порядок на митингах, спортивных, религиозных мероприятиях.

С началом специальной военной операции «Санек» стал внимательно следить за новостями с фронта. Наблюдая за эскалацией конфликта, он принял решение, что его военный опыт будет полезен в зоне боевых действий.

В апреле 2022 года он вместе с десятью земляками-салаватцами одновременно заключил контракт. Бойцов зачислили в состав батальона имени Героя России Александра Доставалова.

Торжественный митинг прошел в Уфе на площади у памятника генералу Шаймуратову. Перед военнослужащими и жителями республики выступил Радий Хабиров. Именно тогда батальону было вручено боевое знамя.

Затем для Александра и его товарищей начался этап боевой подготовки. В течение двух месяцев на полигонах в Самарской области «Санек» осваивал воинскую науку: оттачивал стрельбу из различных видов оружия, учился преодолевать препятствия, штурмовать различные объекты.

В августе 2022 года батальон с техникой — «Уралами», БТР, танками — прибыл на свой первый боевой рубеж. Выгрузились в лесополосе и под дождем начали рыть окопы. Противник держал оборону совсем рядом, постоянно была слышна стрельба из минометов.

А уже в сентябре батальон получил новую задачу. Подразделение перебросили в Запорожскую область, чтобы заменить на позициях добровольцев из ДНР. Район их новой дислокации лежал неподалеку от Гуляйполя, где во время Гражданской войны сражался батька Махно.

Окопы противника находились от нас примерно в шестистах метрах. Канонада — круглые сутки, по ночам постоянно стреляли танки, с грохотом пролетали дроны разных калибров. Двигались только по траншеям, высунешься — достанет дрон. Противник штурмовал наши позиции два – три раза в неделю группами по восемь – десять человек, практически все — наемники, украинскую речь мы не слышали. Отбивались пулеметами, гранатометами, каждый из нас знал свое дело. Дни особо друг от друга не отличались. Уже знаешь весь график противника: когда — пересмена, когда — наиболее активные действия. Вспоминали наши зимы, ведь там снега почти нет — слякоть, грязь. На войне как на войне: не обходилось без потерь. позывной «Санек»

Через полгода пребывания в Запорожье батальон перебросили в сторону Лисичанска, где тогда шли ожесточенные бои. На заводской территории разместилась техника, а военнослужащие — в подвалах здания. Там они находились больше года. Не только оборонялись, но и штурмовали, пишут в издании «Выбор».

Он вспоминает, что во время первого штурма его задел осколок в грудь. «Санек» сам извлек его в подвале, не обращаясь к медикам. Позиции противника заняли после нескольких решительных заходов.

Для Александра помогать своим в зоне боевых действий — святое дело. Однажды после удара вражеского БПЛА обрушилось здание, и под завалом оказались четверо сослуживцев.

Чтобы их освободить, нужно было поднять бетонную плиту. Нужен подъемник, а где его взять? Мы втроем убрали камни, бревнышки, подручными средствами приподняли плиту, бойцов вытащили живыми. позывной «Санек»

Он и сам нередко выполнял задачи на мотоцикле. Однажды, заметив летящий на него дрон, рванул в сторону и успел прыгнуть в кусты — беспилотник попал в мотоцикл, и он мгновенно сгорел.

В начале 2024 года я два месяца учился на специалиста по управлению беспилотными летательными аппаратами. Работал с «Мавиком» (квадрокоптер, оснащенный камерами для воздушной разведки, корректировки огня для артиллерии, может использоваться и для нанесения ударов). Всегда — в ночь. Рядом — рабочий пульт, планшет. Моя задача — наблюдение. Например, обнаружил в тылу противника тяжелую технику, и она была уничтожена. Мой личный рекорд проникновения БПЛА в тыл — 11 км. Работал на всех видах БПЛА, даже в подмосковном городке три месяца обучал новичков. позывной «Санек»

На передовой Александр находился вплоть до 12 августа 2025 года.

11 августа по нам работали танки, артиллерия, дроны, и ночью мы покинули блиндаж, чтобы сменить дислокацию. Переночевали в овраге, а утром нужно было забрать дорогое оборудование. В девять утра я двинулся в сторону блиндажа с рюкзаком. Когда закончилась лесопосадка, не заметил, как наступил на мину – лепесток. Раздался взрыв, и я увидел, как отлетела в воздух… моя щиколотка. Меня спустили в овраг, сделали обезболивающий укол, наложили жгут. Через два часа подошла эвакуационная группа, несли меня километров пять, вернее, я ковылял с их помощью на одной ноге. Во временном госпитале мне ампутировали часть ноги и отправили в ростовский госпиталь, затем долечивался в Волгограде. Ни о чем не переживал, знал, на что шел. позывной «Санек»

Сейчас «Санек» находится в отпуске. Лечится, нога потихоньку заживает, после излечения установят протез.

Он общается с теми, кто воевал, с кем вместе уходил на фронт.

Иногда просыпаюсь ночью. Тишина — и сразу приходит мысль: где я? Понимаю, что дома, успокаиваюсь. Привыкаю к необычной для меня тишине. позывной «Санек»

