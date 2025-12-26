Личный рекорд — 11 км: боец из Башкирии рассказал о фронтовых буднях

Судьба не всегда баловала уроженца Салавата с позывным «Санек», но трудности только закалили его характер. С детства он занимался боевым самбо, а в национальной борьбе куреш выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
После школы Александр получил профессию, окончив механико-строительный колледж. А в 2020-2021 годах прошел срочную службу в частях Росгвардии в Москве. Бойцы охраняли высокопоставленных представителей государства, поддерживали порядок на митингах, спортивных, религиозных мероприятиях.
С началом специальной военной операции «Санек» стал внимательно следить за новостями с фронта. Наблюдая за эскалацией конфликта, он принял решение, что его военный опыт будет полезен в зоне боевых действий.
В апреле 2022 года он вместе с десятью земляками-салаватцами одновременно заключил контракт. Бойцов зачислили в состав батальона имени Героя России Александра Доставалова.
Торжественный митинг прошел в Уфе на площади у памятника генералу Шаймуратову. Перед военнослужащими и жителями республики выступил Радий Хабиров. Именно тогда батальону было вручено боевое знамя.
Затем для Александра и его товарищей начался этап боевой подготовки. В течение двух месяцев на полигонах в Самарской области «Санек» осваивал воинскую науку: оттачивал стрельбу из различных видов оружия, учился преодолевать препятствия, штурмовать различные объекты.
В августе 2022 года батальон с техникой — «Уралами», БТР, танками — прибыл на свой первый боевой рубеж. Выгрузились в лесополосе и под дождем начали рыть окопы. Противник держал оборону совсем рядом, постоянно была слышна стрельба из минометов.
А уже в сентябре батальон получил новую задачу. Подразделение перебросили в Запорожскую область, чтобы заменить на позициях добровольцев из ДНР. Район их новой дислокации лежал неподалеку от Гуляйполя, где во время Гражданской войны сражался батька Махно.
Через полгода пребывания в Запорожье батальон перебросили в сторону Лисичанска, где тогда шли ожесточенные бои. На заводской территории разместилась техника, а военнослужащие — в подвалах здания. Там они находились больше года. Не только оборонялись, но и штурмовали, пишут в издании «Выбор».
Он вспоминает, что во время первого штурма его задел осколок в грудь. «Санек» сам извлек его в подвале, не обращаясь к медикам. Позиции противника заняли после нескольких решительных заходов.
Для Александра помогать своим в зоне боевых действий — святое дело. Однажды после удара вражеского БПЛА обрушилось здание, и под завалом оказались четверо сослуживцев.
Он и сам нередко выполнял задачи на мотоцикле. Однажды, заметив летящий на него дрон, рванул в сторону и успел прыгнуть в кусты — беспилотник попал в мотоцикл, и он мгновенно сгорел.
На передовой Александр находился вплоть до 12 августа 2025 года.
Сейчас «Санек» находится в отпуске. Лечится, нога потихоньку заживает, после излечения установят протез.
Он общается с теми, кто воевал, с кем вместе уходил на фронт.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Выбор».