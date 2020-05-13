В Башкирии начали штрафовать за выход из дома без маски

В республике вводят штрафы для тех, кто не носит маску. В городах и районах начались рейды. Накануне в Башкирии смягчили режим самоизоляции и вместе с тем ужесточили масочный режим.

Средства индивидуальной защиты нужно носить в общественных местах. Их отсутствие у человека может грозить штрафом от 1 тысячи до 3-х тысяч рублей, у должностного лица – до 15 тысяч. Курултай направил новый закон на подпись Главе республики. По словам депутатов, сейчас важно соблюдать профилактические ограничения, так как людей в общественных местах и в рабочих коллективах становится больше.