Открытие магазинов и первые штрафы: как Башкирия выходит из режима самоизоляции

В Башкортостане выписаны первые штрафы за нарушение масочного режима. Сегодня за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм проследили сотрудники Центра общественной безопасности. Патрулируются открывшиеся парки и скверы.

Впрочем, контроль ведется не только за прохожими. Соблюдение масочного режима проверяется на предприятиях и в магазинах. С начала пандемии организации терпят немалые убытки.

Деньги, но только в чулочно-носочном эквиваленте на складе Ишимбайской швейной фабрики копились больше месяца. Ровно после того момента, как были введены карантинные мероприятия. Сами цеха с 8 апреля возобновили свою деятельность, работая только на хранилище. Сбыть продукцию не представлялось возможным. Текстильные магазины были закрыты.

При поддержке правительства республики ведутся переговоры с фондом развития предприятий о предоставлении целевого кредита именно на покупку нашего сырья. Галина Ермилова, технический директор Ишимбайской швейной фабрики

В числе других немаловажных задач – продать произведенные за время карантина носки и чулки. Благо магазинам непродовольственных товаров дали зеленый свет на работу. Однако расслабляться не стоит: правила торговли изменились. На каждые 10 квадратных метров – не более одного человека, и все в масках и перчатках.

Этот магазин ювелирных изделий заработал с сегодняшнего дня. Сотрудники хоть надели средства индивидуальной защиты, нанести на пол дистанционную разметку еще не успели. Инспекторы из Госкомитета по торговле сделали предупреждение.

Пренебрегать мерами безопасности не рекомендуется хотя бы из-за штрафов. На индивидуальных предпринимателей – до 50 тысяч рублей, на юридические лица – до 300 тысяч. При повторном нарушении магазину или предприятию грозит закрытие.

Обследовано порядка 9,5 тысяч предприятий на территории республики. К сожалению, не все выполняют полученные предписания. Составлено 125 протоколов по нарушениям, которые будут направлены в суд. Алексей Гусев, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей

В первые дни после открытия продавцы жалуются: клиентов не так много, что вполне объяснимо. Больше месяца многие просто сидели без работы. Чтобы помочь населению финансово, в правительстве в очередной раз напоминают о мерах господдержки семей с детьми. В апреле, мае и июне на каждого ребенка до трех лет полагается по 5 тыс. рублей. А на детей от 3 до 16 лет независимо от уровня доходов выплатят по 10 тысяч.

Кроме этого, Владимир Владимирович предложил повысить размер минимального пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан. Этот размер составлял 3 888 руб. Теперь он будет составлять порядка 7700 рублей. Это коснется 7 тысяч женщин нашей республики. Ленара Иванова, заместитель премьер-министра правительства, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Подать заявку на выплату можно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда либо через Госуслуги. Последний после резкого наплыва посетителей обвалился. Однако его работу уже восстановили.

Парки и скверы открыты, гулять на улице можно без пропуска на законных основаниях. Впрочем, это не отменяет масочного режима и ношения перчаток. Теперь же за их отсутствие можно получить штраф: до 3 тысяч рублей за первое нарушение, и до 5 – за повторное.

Первые штрафы уже выписаны. Сегодня сотрудники Центра общественной безопасности патрулировали открывшиеся скверы и парки. Чаще всего среди нарушителей молодежь.