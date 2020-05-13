Эпидемиолог Минздрава рассказал, можно ли много раз обрабатывать средства защиты

В наличии есть необходимое количество комбинезонов, очков, респираторов, щитков и других средств. Что касается малярного скотча, они везде используется для более плотного прилегания СИЗов, для защиты человека от инфицирования. Данная методика используется во многих ковид-госпиталях России

Азат Мухаметзянов, главный внештатный специалист Минздрава России