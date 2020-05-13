Эпидемиолог Минздрава рассказал, можно ли много раз обрабатывать средства защиты

В социальных сетях в Башкирии накануне появилась информация: якобы в одной из больниц республики медикам из-за нехватки СИЗов приходится повторно обрабатывать респираторы и очки. В Минздраве Башкирии репортерам "Башинформа" рассказали, как обстоят дела на самом деле.
По словам главного внештатного специалиста министерства Азата Мухаметзянова, многократная обработка средств защиты - нормальная практика, которая используется во всех больницах Башкирии. Он отметил, что республика не испытывается нехватки в СИЗах.