Эпидемиолог Минздрава рассказал, можно ли много раз обрабатывать средства защиты

В социальных сетях в Башкирии накануне появилась информация: якобы в одной из больниц республики медикам из-за нехватки СИЗов приходится повторно обрабатывать респираторы и очки. В Минздраве Башкирии репортерам "Башинформа" рассказали, как обстоят дела на самом деле. 

По словам главного внештатного специалиста министерства Азата Мухаметзянова, многократная обработка средств защиты - нормальная практика, которая используется во всех больницах Башкирии. Он отметил, что республика не испытывается нехватки в СИЗах. 

 В наличии есть необходимое количество комбинезонов, очков, респираторов, щитков и других средств. Что касается малярного скотча, они везде используется для более плотного прилегания СИЗов, для защиты человека от инфицирования. Данная методика используется во многих ковид-госпиталях России

Азат Мухаметзянов, главный внештатный специалист Минздрава России 