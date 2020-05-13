Жители Уфы рискнули испытать на себе вакцину от коронавируса

Десять отважных уфимцев из числа пациентов клиники БГМУ могут навсегда войти в историю. Они согласились провести на себе клинические испытания препарата от коронавируса. 

Сразу в трех медцентрах по всей стране начались испытания препарата "Левилимаб". Он предназначен для борьбы с коронавирусной инфекцией. Однако для того, чтобы перейти к широкому использованию, любому лекарству необходимо пройти испытания. 

И здесь на помощь пришли пациенты с covid-19 из клиники БГМУ. Им сделают всего один укол, а результаты исследований станут известны в июне. 

Первый этап клинического испытания препарата будет завершен в начале июня. Затем будет окончательная информация по эффективности данного препарата. Поэтому я уверен, что в ближайшее время мы получим препарат для лечения пациентов

Булат Бакиров, заведующий кафедрой госпитальной терапии БГМУ