Жители Башкирии получили более 3,5 млн на газификацию жилья

Жителям республики раздали более 3,5 миллионов рублей на проведение газа. Речь идет о денежных сертификатах, которые положены льготным категориям людей для газификации жилых домов. Так, согласно указу главы республики, 100 тысяч рублей могут получить некоторые категории граждан.

Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, также малоимущие граждане. А вот инвалидам и многодетным семьям проложены сертификаты номиналом в 60 тысяч рублей. На эти цели в текущем году в бюджете предусмотрено 200 миллионов рублей.