В России могут начать делать прививки от коронавируса

Прививать жителей от коронавируса в России могут начать уже этой осенью или в начале зимы. Об этом рассказал академик РАН Сергей Колесников. Он назвал такой путь развития событий нетрадиционным.

По «нетрадиционному» развитию событий прививки от коронавируса в России начнут делать уже осенью 2020 года или в начале зимы. В этом случае прививать будут не всё население, а тех, кто работает в очагах инфекции. Также прививать будут тех, у кого есть риски осложнения болезни.

Такой исход событий считается нетрадиционным. Если же идти традиционным путём, то вакцина появится не раньше конца этого года. Дело в том, что вакцину разрабатывают несколько стран, будет большая конкуренция. По словам академика, вакцин будет около сотни. Дальше начнётся процесс массового производства, а это тоже занимает немаленькое время. Чтобы создать достаточное количество вакцин на Россию, нужны большие мощности.