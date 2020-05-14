В Башкирии врачи рассказали о мучениях больных коронавирусом

25-летняя Екатерина Ртищева, медсестра инфекционной больницы Уфы, рассказала о лечении больных с COVID-19. "Тяжелые" пациенты нуждаются в постоянном присмотре и уходе. Иногда затруднение для них вызывает даже поход в туалет.

Медсестра рассказала агентству «Башинформ» о буднях врачей и пациентов в ковидном-госпитале. По словам Екатерины, сначала больные попадают в госпиталь с признаками обычных болезней ОРВИ и ОРЗ. Однако со временем температура тела пациентов повышается, появляется сильная одышка, слабость, и даже простые действия сделать становится затруднительно.

Однако через три дня начинается одышка, пациенты попросту начинают задыхаться, слабость одолевает все тело и такие простые вещи как вдох и выдох сделать, кажется, практически нереально. Екатерина Ртищева, медсестра инфекционной больницы Уфы

Вызывает трудность у пациентов с коронавирусом даже поход в туалет: врачи за рекордные десять минут облачаются в противочумный костюм и спешат на помощь больному.

В таких случаях мы помогаем пациентам подняться и дойти до уборной. Если мы не в «красной зоне», то буквально за 10 минут надеваем противочумный костюм и спешим на помощь после звонка. Екатерина Ртищева, медсестра инфекционной больницы Уфы

Каждый пациент с коронавирусом верит, что здоровое состояние к ним вернётся. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 39 пациентов, 11 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

Я очень люблю свою работу, но иногда, находясь в противочумном костюме больше трех часов – самой хочется умереть. Но нельзя. Наших больных надо лечить. Главное, чтобы люди соблюдали масочный режим, который установили в республике. Иначе мы получим вторую волну инфицированных. Екатерина Ртищева, медсестра инфекционной больницы Уфы