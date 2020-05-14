В Ростуризме рассказали о поэтапном выходе из режима самоизоляции

Ростуризм начал подготовку по восстановлению туризма после смягчения самоизоляции. В ходе выхода из режима самоизоляции будут разрабатываться новые меры безопасности для туристов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Туристическая отрасль готовит новые меры безопасности. Какими будут новые меры − пока неизвестно. Однако подчёркивается, что при соблюдении новых правил нужно сохранить привлекательность туристических предложений. Сфера туризма является одной из самых пострадавших от коронавирусной инфекции.

Ранее туркомпании попросили разрешить с 1 июня поездки между регионами, где уровень заболевания коронавирусом низкий. Кроме этого, было предложено разрешить взаимные поездки между странами, в которых уровень эпидемии также невысокий. Известно, что сфера туризма вошла в список отраслей, которым будет оказана поддержка от государства.