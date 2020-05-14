Радий Хабиров о лечении нековидных пациентов: «Медицина должна работать в полном объеме»

Студентов уфимских вузов, проживающих в общежитиях, отправят домой. Об этом на совещании по противодействию распространения коронавируса сообщил Глава Башкортостана. Поводом стали случаи заражения COVID-19 в некоторых общежитиях.

Радий Хабиров также дал поручение до конца рабочего дня завершить выдачу доплат врачам, работающим с инфицированными больными. По данным оперативного штаба, за последние сутки в Башкортостане зафиксировано 88 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 1784 человека, выздоровели 524. Помимо борьбы с коронавирусом, Радий Хабиров дал поручение не забывать и про другие недуги, такие как онкология и сердечно-сосудистые заболевания. 

Обращаю ваше внимание, что наша работа по борьбе с коронавирусом, особенно тот период, когда мы в суетливом режиме переводили койки, формировали необходимый коечный запас, кислорода, ИВЛ и учили людей, и сами учились бороться с коронавирусом – этот этап в определенной мере проходит. Многому уже научились. Поэтому обратите внимание: медицина должна работать в полном объеме. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан