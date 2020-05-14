Радий Хабиров о лечении нековидных пациентов: «Медицина должна работать в полном объеме»

Обращаю ваше внимание, что наша работа по борьбе с коронавирусом, особенно тот период, когда мы в суетливом режиме переводили койки, формировали необходимый коечный запас, кислорода, ИВЛ и учили людей, и сами учились бороться с коронавирусом – этот этап в определенной мере проходит. Многому уже научились. Поэтому обратите внимание: медицина должна работать в полном объеме.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан