Радий Хабиров о лечении нековидных пациентов: «Медицина должна работать в полном объеме»

Студентов уфимских вузов, проживающих в общежитиях, отправят домой. Об этом на совещании по противодействию распространения коронавируса сообщил Глава Башкортостана. Поводом стали случаи заражения COVID-19 в некоторых общежитиях.
Радий Хабиров также дал поручение до конца рабочего дня завершить выдачу доплат врачам, работающим с инфицированными больными. По данным оперативного штаба, за последние сутки в Башкортостане зафиксировано 88 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 1784 человека, выздоровели 524. Помимо борьбы с коронавирусом, Радий Хабиров дал поручение не забывать и про другие недуги, такие как онкология и сердечно-сосудистые заболевания.