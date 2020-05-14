В Уфе после полугодового простоя заработал фанерный комбинат

Глоток чистого воздуха для башкирского лесопромышленного комплекса. После полугодового простоя заработал Уфимский фанерный комбинат в Нижегородке. Это часть плана по финансовому оздоровлению предприятий группы компаний «Башлеспром».

Новый инвестор готов вложить в отрасль один миллиард рублей. Этот вопрос накануне обсуждался во время промышленного часа с главой республики. А сегодня на производстве побывала съемочная группа телеканала БСТ.

Отливная машина, где формируется ковёр будущего ДВП. Но прежде чем древесно-волокнистая плита примет привычную форму листа, изделие с повышенной влажностью попадает под мощный пресс. За пультом в эту смену Николай Морозов. Отец семерых детей признается: по работе соскучился. Ведь производство простаивало полгода.

Здесь 25 лет отработал. Как домой приходишь. Здесь же многие по 20-30 лет отработали.

Николай Морозов, старший прессовщик

Таких, как Николай Морозов, которым нужно кормить семью, на Уфимском фанерном комбинате в Нижегородке работало немало. В одночасье они оказались на улице. И только с приходом нового инвестора у людей появилась надежда. Реанимировать фанерное производство в Башкортостане взялась компания «Уральский Лес».

В этом году предприятие уже вложило 600 миллионов рублей инвестиций, в мае будет 300 миллионов и до конца года еще планируется инвестировать. То есть 12 мая у нас произошел пуск на Уфимском фанерно-плитном комбинате.

Александр Шельдяев, министр промышленности и энергетики Республики Башкортостан

Пока в Нижегородке запущена линия по выпуску ДВП, но уже до конца мая должны возобновить производство фанеры. В Башкортостане принят целый план финансового оздоровления предприятий группы компаний «Башлеспром», связанный с приходом в отрасль предприятия «Уральский Лес». Новый инвестор обязуется восстановить производство на Уфимском фанерном и Уфимском фанерно-плитном комбинатах, а также на производственной площадке в Белорецке.

А это уже фанерный комбинат по улице Уфимское шоссе. Здесь с приходом нового инвестора непрерывное производство запустили в ноябре прошлого года. Люди продолжали работать даже в период самоизоляции, но со строгим соблюдением всех мер безопасности.

Всех, кому за 65, отправили домой на самоизоляцию. Остальные работники обеспечены масками, антисептиками и другими средствами защиты. Ежедневно при заступлении на смену измеряется температура тела. Здесь так же, как и в Нижегородке, люди с удовольствием выходят на работу, ведь предприятие простаивало около 8 месяцев.

Начинала я на фанерном комбинате, там у нас были задержки с зарплатой, банкротство и все тому подобное.  Когда мы перешли на «Уральский Лес», все поменялось. Зарплату стали во время давать, два раза в месяц.

Елена Яковлева, сборщик фанеры

Привычная для фанерного комбината жизнь возвращается. В цехах шум производственных линий, на улице вереница из фур, ожидающих отгрузки готовой продукции.

Как вы видите, фанерное производство в Черниковке работает в полном объеме уже полгода. До конца мая мы запустим фанерное производство на площадке в Нижегородке. Численность компании «Уральский Лес» уже на сегодняшний день составляет 880 человек. До конца августа планируется дополнительно создать еще 600 новых рабочих мест.

Ногман Тасмуханов, директор компании «Уральский Лес»

Общий объем инвестиций компании «Уральский лес» в отрасль уже к началу лета достигнет одного миллиарда рублей. В рамках плана оздоровления предусмотрена модернизация предприятий, приобретение новых лесозаготовительных комплексов и сохранение лесных питомников комбинатов. Республика в свою очередь готова поддержать инвестора субсидиями. Определенный пакет мер господдержки уже разработан.