В Уфе после полугодового простоя заработал фанерный комбинат

Глоток чистого воздуха для башкирского лесопромышленного комплекса. После полугодового простоя заработал Уфимский фанерный комбинат в Нижегородке. Это часть плана по финансовому оздоровлению предприятий группы компаний «Башлеспром».
Новый инвестор готов вложить в отрасль один миллиард рублей. Этот вопрос накануне обсуждался во время промышленного часа с главой республики. А сегодня на производстве побывала съемочная группа телеканала БСТ.
Отливная машина, где формируется ковёр будущего ДВП. Но прежде чем древесно-волокнистая плита примет привычную форму листа, изделие с повышенной влажностью попадает под мощный пресс. За пультом в эту смену Николай Морозов. Отец семерых детей признается: по работе соскучился. Ведь производство простаивало полгода.
Таких, как Николай Морозов, которым нужно кормить семью, на Уфимском фанерном комбинате в Нижегородке работало немало. В одночасье они оказались на улице. И только с приходом нового инвестора у людей появилась надежда. Реанимировать фанерное производство в Башкортостане взялась компания «Уральский Лес».
Пока в Нижегородке запущена линия по выпуску ДВП, но уже до конца мая должны возобновить производство фанеры. В Башкортостане принят целый план финансового оздоровления предприятий группы компаний «Башлеспром», связанный с приходом в отрасль предприятия «Уральский Лес». Новый инвестор обязуется восстановить производство на Уфимском фанерном и Уфимском фанерно-плитном комбинатах, а также на производственной площадке в Белорецке.
А это уже фанерный комбинат по улице Уфимское шоссе. Здесь с приходом нового инвестора непрерывное производство запустили в ноябре прошлого года. Люди продолжали работать даже в период самоизоляции, но со строгим соблюдением всех мер безопасности.
Всех, кому за 65, отправили домой на самоизоляцию. Остальные работники обеспечены масками, антисептиками и другими средствами защиты. Ежедневно при заступлении на смену измеряется температура тела. Здесь так же, как и в Нижегородке, люди с удовольствием выходят на работу, ведь предприятие простаивало около 8 месяцев.
Привычная для фанерного комбината жизнь возвращается. В цехах шум производственных линий, на улице вереница из фур, ожидающих отгрузки готовой продукции.
Общий объем инвестиций компании «Уральский лес» в отрасль уже к началу лета достигнет одного миллиарда рублей. В рамках плана оздоровления предусмотрена модернизация предприятий, приобретение новых лесозаготовительных комплексов и сохранение лесных питомников комбинатов. Республика в свою очередь готова поддержать инвестора субсидиями. Определенный пакет мер господдержки уже разработан.