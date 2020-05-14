В Уфе после полугодового простоя заработал фанерный комбинат

Глоток чистого воздуха для башкирского лесопромышленного комплекса. После полугодового простоя заработал Уфимский фанерный комбинат в Нижегородке. Это часть плана по финансовому оздоровлению предприятий группы компаний «Башлеспром».

Новый инвестор готов вложить в отрасль один миллиард рублей. Этот вопрос накануне обсуждался во время промышленного часа с главой республики. А сегодня на производстве побывала съемочная группа телеканала БСТ.

Отливная машина, где формируется ковёр будущего ДВП. Но прежде чем древесно-волокнистая плита примет привычную форму листа, изделие с повышенной влажностью попадает под мощный пресс. За пультом в эту смену Николай Морозов. Отец семерых детей признается: по работе соскучился. Ведь производство простаивало полгода.

Здесь 25 лет отработал. Как домой приходишь. Здесь же многие по 20-30 лет отработали. Николай Морозов, старший прессовщик

Таких, как Николай Морозов, которым нужно кормить семью, на Уфимском фанерном комбинате в Нижегородке работало немало. В одночасье они оказались на улице. И только с приходом нового инвестора у людей появилась надежда. Реанимировать фанерное производство в Башкортостане взялась компания «Уральский Лес».

В этом году предприятие уже вложило 600 миллионов рублей инвестиций, в мае будет 300 миллионов и до конца года еще планируется инвестировать. То есть 12 мая у нас произошел пуск на Уфимском фанерно-плитном комбинате. Александр Шельдяев, министр промышленности и энергетики Республики Башкортостан

Пока в Нижегородке запущена линия по выпуску ДВП, но уже до конца мая должны возобновить производство фанеры. В Башкортостане принят целый план финансового оздоровления предприятий группы компаний «Башлеспром», связанный с приходом в отрасль предприятия «Уральский Лес». Новый инвестор обязуется восстановить производство на Уфимском фанерном и Уфимском фанерно-плитном комбинатах, а также на производственной площадке в Белорецке.

А это уже фанерный комбинат по улице Уфимское шоссе. Здесь с приходом нового инвестора непрерывное производство запустили в ноябре прошлого года. Люди продолжали работать даже в период самоизоляции, но со строгим соблюдением всех мер безопасности.

Всех, кому за 65, отправили домой на самоизоляцию. Остальные работники обеспечены масками, антисептиками и другими средствами защиты. Ежедневно при заступлении на смену измеряется температура тела. Здесь так же, как и в Нижегородке, люди с удовольствием выходят на работу, ведь предприятие простаивало около 8 месяцев.

Начинала я на фанерном комбинате, там у нас были задержки с зарплатой, банкротство и все тому подобное. Когда мы перешли на «Уральский Лес», все поменялось. Зарплату стали во время давать, два раза в месяц. Елена Яковлева, сборщик фанеры

Привычная для фанерного комбината жизнь возвращается. В цехах шум производственных линий, на улице вереница из фур, ожидающих отгрузки готовой продукции.

Как вы видите, фанерное производство в Черниковке работает в полном объеме уже полгода. До конца мая мы запустим фанерное производство на площадке в Нижегородке. Численность компании «Уральский Лес» уже на сегодняшний день составляет 880 человек. До конца августа планируется дополнительно создать еще 600 новых рабочих мест. Ногман Тасмуханов, директор компании «Уральский Лес»