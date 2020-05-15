Владимир Путин оценил коронавирусную ситуацию в России

Коронавирусная ситуация в России меняется. Это даёт возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки. Об этом расскзаал президент России на совещании по вопросам развития генетических технологий.
По словам Владимира Путина, в России наступил первый этап возвращения в привычную жизнь. Он подчеркнул, что сейчас важно обеспечить эффективное решение поставленных задач и проектов, набрать темп. Президент заверил, что государство будет продолжать поддерживать экономику и граждан страны.
Ранее 12 мая Путин объявил об окончании режима нерабочих дней, который был введён в конце марта в связи с коронавирусом. Также главы регионов имеют право ограничивать работу предприятий, которые нарушают санитарные правила. Режим повышенной готовности сохраняется для жителей старше 65 лет.