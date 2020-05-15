Владимир Путин оценил коронавирусную ситуацию в России

По словам Владимира Путина, в России наступил первый этап возвращения в привычную жизнь. Он подчеркнул, что сейчас важно обеспечить эффективное решение поставленных задач и проектов, набрать темп. Президент заверил, что государство будет продолжать поддерживать экономику и граждан страны.