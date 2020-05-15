«Обвинения беспочвенны»: в Минздраве Башкирии прокомментировали смерть Ранэля Шамсутдинова

Заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова высказалась о смерти 19-летнего Ранэля Шамстудинова. Замминистра рассказала позицию ведомства в эфире радио. Представитель министерства отметила, что болезнь у парня была действительно очень тяжелая.
Ирина Кононова заметила, что родственники очень расстроены, потому что никто не готов уходить так рано. Но болезнь Ранэля была тяжелая и смертельная. Обвинять в чём-то министерство здравоохранения беспочвенно.
Напомним, 19-летний Ранэль Шамстудинов боролся с опухолью мозга. Из-за закрытия больницы на карантин парень не смог попасть на плановый приём к врачу, постепенно его состояние начало ухудшаться и даже операция не помогла – Ранэль впал в кому. Семья и близкие парня даже выходили на пикет, чтобы их проблема была замечена.
К сожалению, 8 мая молодой парень скончалсяв больнице.