В России предлагают ввести пособия на перчатки и маски

Глава НРК Ирина Волынец предложила российскому правительству ввести пособия на покупку перчаток и масок. Волныец считает, что не все имеют средства покупать маски и перчатки во время коронавируса. Выплачивать пособия предполагается до конца коронавирусной ситуации.

В целях борьбы с коронавирусом во многих российских регионах вводится режим обязательного ношения масок и перчаток. Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец считает, что не все жители России могут позволить себе покупать эти предметы защиты. Поэтому она предложила до конца пандемии выделять пособия на перчатки и маски.

Пособия, считает Волынец, должны быть с учётом средней стоимости масок и перчаток в каждом регионе. Также пособия должны выделяться из расчёта минимум одна маска в день. По мнению Волынец, в некоторых исключительных случаях вместо пособий можно бесплатно раздавать средства защиты.