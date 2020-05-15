В Башкирии маленький лосёнок гулял по школьному двору

В Белорецке у одной из школ нашли маленького лосёнка. Животное бродило по двору, пока не испугалось повышенного внимания очевидцев. Сотрудники Минэкологии выехали помочь заблудившемуся зверьку.

Очевидцы сообщили, что наткнулись на лосёнка у школы №6. Животное испугалось камер, внимания, поэтому специалисты не сразу поймали его. Лосёнка пришлось усыпить, чтобы без вреда для его здоровья перевезти к ветеринарам.

Лосёнка временно поместили в Центр спасения диких животных в Кушнаренково. Специалисты проведут осмотр малыша, а только потом решат его дальнейшую судьбу. Будет придуман план, как выпустить лосёнка обратно в лес.