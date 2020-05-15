Фермер из Башкирии начнет строить цех с круглогодичным производством кумыса

Отметим, что в республике предусмотрены беспрецедентные меры поддержки коневодства. Действует подпрограмма «Развитие коневодства Республики Башкортостан», в рамках которой в 2019 - 2020 годы предусмотрена господдержка отрасли в размере 178,6 миллионов рублей. Данная подпрограмма активно способствует реализации в регионе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». По ней предусмотрены субсидии на производство и реализацию кумыса, а также на возмещение затрат на проведение ипподромных испытаний племенных лошадей, на покупку призовых лошадей и племенного молодняка лошадей по ставке 15 тысяч рублей на одну голову.