Роскачество обнаружило в некоторых марках пельменей кишечную палочку

Роскачество исследовало пельмени во второй раз. На этот раз были найдены кишечная палочка и сальмонелла. По словам специалистов, нарушения были зафиксированы в семи марках.

Роскачество проверило пельмени. В таких марках, как «Цезарь», «Белорусские», « Ложкарев», «Сибирская коллекция», «Бульмени», «Стародворье», «Останкинские традиционные пельмени» были обнаружены нарушения. Ни одна из названных марок не соответствует образцу. Во всех семи марках была найдена кишечная палочка, а в «Сибирской коллекции» ещё и сальмонелла.