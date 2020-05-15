В Уфе неподалеку от здания ФСБ поставят четыре светофора

Вместо привычной зебры – светофоры. На пересечении улиц Крупской и Чернышевского в Уфе впервые появится новый светофорный объект. К монтажу оборудования приступили сегодня.

Параллельно этому в столице Башкортостана продолжается работы по монтажу дублирующей светодиодной подсветки. Опоры и стойки под будущие светофоры установлены. Из-за множества коммуникаций ямы под столбы пришлось копать вручную. Это единственная трудность, с которой столкнулись работники «Уфагорсвета».

В данный момент производится установка кронштейнов выносных для транспортных светофоров из видимости деревьев, насаждений, чтобы было автомобилистам видно светофорам издалека. Алексей Теплов, начальник участка эксплуатации светофорного хозяйства предприятия «Уфагорсвет»

Остаётся еще смонтировать кабели, подвести питание и установить сами светофоры. Они будут расположены в двух местах на улице Чернышевского – до и после пересечения с Крупской. Это оборудование вызывного действия, то есть зеленый свет для пешеходов загорится только после нажатия кнопки.

Было большое количество обращений жителей, так как здесь большой пешеходный трафик, не все водители соблюдают правила дорожного движения и нарушают, то есть не уступают на зебре. Было принято решение о необходимости строительства нового светофорного объекта. Руслан Яхиббаев, заместитель главного инженера предприятия «Уфагорсвет»

Модернизация светофорной системы в столице республики производится и на других объектах. Специалисты «Уфагорсвета» активно продолжают работы по монтажу светодиодной дублирующей подсветки. Это направлено на повышение безопасности дорожного движения. Всего планируется установить подсветку на 24 светофорных объектах – это более 60 опор.