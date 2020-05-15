В Уфе неподалеку от здания ФСБ поставят четыре светофора

Вместо привычной зебры – светофоры. На пересечении улиц Крупской и Чернышевского в Уфе впервые появится новый светофорный объект. К монтажу оборудования приступили сегодня.
Параллельно этому в столице Башкортостана продолжается работы по монтажу дублирующей светодиодной подсветки. Опоры и стойки под будущие светофоры установлены. Из-за множества коммуникаций ямы под столбы пришлось копать вручную. Это единственная трудность, с которой столкнулись работники «Уфагорсвета».
Остаётся еще смонтировать кабели, подвести питание и установить сами светофоры. Они будут расположены в двух местах на улице Чернышевского – до и после пересечения с Крупской. Это оборудование вызывного действия, то есть зеленый свет для пешеходов загорится только после нажатия кнопки.
Модернизация светофорной системы в столице республики производится и на других объектах. Специалисты «Уфагорсвета» активно продолжают работы по монтажу светодиодной дублирующей подсветки. Это направлено на повышение безопасности дорожного движения. Всего планируется установить подсветку на 24 светофорных объектах – это более 60 опор.
Четыре светофора на пересечении улиц Крупской и Чернышевского должны смонтировать в течение двух дней. В первое время все это хозяйство будет работать в режиме жёлтого мигания, чтобы водители привыкли к появлению на перекрестке светофорного оборудования.