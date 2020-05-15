В Уфе рассказали, безопасно ли ездить на автобусах «Башавтотранса»

Короновирусные проверки прошли в общественном транспорте Башкортостана. Как соблюдаются меры санитарной безопасности перевозчиками и пассажирами, следят специальные комиссии. Напомним, с 12 мая после указа Главы Башкортостана Радия Хабирова автобусы вышли на маршруты в обычном режиме.

С начала мая составлено 89 протоколов, которые передаются в мировые суды для вынесения решений. Нарушителям масочного режима грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей и до 5 за повторное нарушение, для должностных лиц – от 5 до 15 и до 30 за повторное. На юридические лица – от 50 до 100 и за повторное – до 200.

Предприятие «Башавтотранс» закупило более трех тысяч литров кожного антисептика для сотрудников. Что касается санитарной обработки автобусов, то ее проводят два раза в день. Пассажиров пускают в салон только в защитных масках. Если же ее нет, то маску можно получить у кондуктора. На данный момент раздали уже 57 тысяч масок.