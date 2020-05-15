В аэропорту «Уфа» установили 3 новых тепловизора

В аэропорту Уфы установили 3 новых тепловизора для определения людей с повышенной температурой. Датчики работают на расстоянии до 4 метров. Стационарные системы для дистанционной термометрии установлены для пассажиров, которые прибыли из-за рубежа, а также в зоне досмотра на входе в терминал внутренних рейсов.

При фиксации температуры выше чем 37,2 система подаёт звуковой сигнал. На данный момент подобных случаев в уфимском аэропорту не было. Новые тепловизоры позволят предотвратить скопление людей на входах в терминалы.