Жителей Башкирии ждут дополнительные выходные в честь мусульманского праздника

23 мая у мусульман всего мира заканчивается месяц поста Рамадан. Ураза-байрам – так называется этот праздник, даст жителям Башкирии три выходных дня подряд. 23, 24 и 25 мая объявлены нерабочими днями.

Через неделю мусульмане отмечают один из самых крупных праздников – Уразу-байрам. Это событие означает окончание поста, который длится у приверженцев Ислама месяц. Традиционно окончание этого месяца даёт жителям Башкирии дополнительные выходные.