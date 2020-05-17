Жителей Башкирии ждут дополнительные выходные в честь мусульманского праздника

23 мая у мусульман всего мира заканчивается месяц поста Рамадан. Ураза-байрам – так называется этот праздник, даст жителям Башкирии три выходных дня подряд. 23, 24 и 25 мая объявлены нерабочими днями.
Через неделю мусульмане отмечают один из самых крупных праздников – Уразу-байрам. Это событие означает окончание поста, который длится у приверженцев Ислама месяц. Традиционно окончание этого месяца даёт жителям Башкирии дополнительные выходные.
В этом году Ураза-байрам выпадает на воскресенье 24 мая. В связи с этим нерабочий день с воскресного дня переносится на понедельник 25 числа. Таким образом, жители Башкирии отдохнут три дня подряд: 23, 24 и 25 мая.