После карантина 200 вахтовиков в Башкирии возвращаются домой

Первые 200 вахтовиков, которые вернулись в Башкирию с Якутии, успешно завершили карантинный период. Сегодня они возвращаются в свои дома. Они будут находиться у себя дома под наблюдением медиков.
В Башкирии у 200 вахтовиков закончился карантин. Они прибыли с республику с Чаядинского месторождения, где был обнаружен коронавирус. Вахтовики провели двухнедельный карантин в обсерваторе в Абзелиловском районе, теперь они все возвращаются в свои дома. Их развезли на автобусах в разные направления: Уфа, Сибай, Мелеуз.
По словам заместителя главы района Руслана Юсупова, коронавирус подтвердился у семи из четыреста прибывших вахтовиков. Заражённых поместили в Белорецкую больницу, а всех тех, кто с ними контактировал – в Аскаровскую больницу. У второй группы прибывших вахтовиков карантин закончится завтра, 18 мая.