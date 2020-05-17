После карантина 200 вахтовиков в Башкирии возвращаются домой

Первые 200 вахтовиков, которые вернулись в Башкирию с Якутии, успешно завершили карантинный период. Сегодня они возвращаются в свои дома. Они будут находиться у себя дома под наблюдением медиков.

В Башкирии у 200 вахтовиков закончился карантин. Они прибыли с республику с Чаядинского месторождения, где был обнаружен коронавирус. Вахтовики провели двухнедельный карантин в обсерваторе в Абзелиловском районе, теперь они все возвращаются в свои дома. Их развезли на автобусах в разные направления: Уфа, Сибай, Мелеуз.

Нас здесь хорошо встретили, создали комфортные условия. К сожалению, когда сюда приезжал Глава Республики Радий Фаритович, нам не удалось лично высказать ему слова благодарности за то, что мы смогли быстро вернуться в родные края. Поэтому говорим спасибо сейчас Ильгам Бадалов, житель Белорецкого района