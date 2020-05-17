ФК «Уфа» возобновит тренировки с 18 мая

Важный шаг к нормальной жизни на этой неделе сделал отечественный футбол. Исполком Российского футбольного союза принял решение, что игры Премьер-лиги возобновятся 21 июня. Уже завтра, 18 мая, игроки ФК «Уфа» соберутся в столице республики и начнут подготовку к оставшимся 8 турам, матчи будут проходить без зрителей.

Игроки футбольного клуба «Уфа» в последний раз выходили на матч Премьер-лиги больше двух месяцев назад. 22 и 23 туры по новому проекту календаря разделит и вовсе более трех. Руководство российского футбола приняло принципиальное решение – доиграть чемпионат. Оно касается только РПЛ, в низших лигах соревнования завершены и уже подведены итоги. Отменены переходные матчи: команды, занявшие 13 и 14 место, останутся в числе сильнейших и на следующий сезон.

Будут определенные ситуации, которые будем решать с колен. Все равно то, что РФС принял такое решение, это прорыв. Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»

Матчи будут проходить без зрителей. Сами футболисты должны будут соблюдать социальную дистанцию и все меры предосторожности. В субботу национальный чемпионат возобновили в Германии. Это первые крупные соревнования, стартовавшие после пандемии. Антураж крайне необычный. Тишина на стадионе, на скамейке запасных футболисты сидят на большом расстоянии друг от друга, после забитых мячей никто не бежит обниматься. Что-то похожее ждет и российских футболистов. Первый случай заражения короновирусом у игрока РПЛ был зафиксирован накануне. Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан находился на самоизоляции в Подмосковье, но, несмотря на это, сдал положительный анализ на COVID-19.

Никто тебе не может гарантировать, что ты в другом месте не заразишься. Все равно ты выходишь за продуктами, куда-то еще. Это одинаковые риски абсолютно. Я согласен с теми, кто говорит, что если врачи работают, продавцы, почему мы не должны играть в футбол? Алексей Никитин, защитник ФК «Уфа»

Футбольный клуб «Уфа» начнет подготовку к возобновлению чемпионата России в Аше. В понедельник команда соберется в Уфе и после медицинских тестов отправится в Челябинскую область. По плану в столицу республики игроки вернутся 2 июня, когда будут завершены работы по укладке нового газона на стадионе «Нефтяник».

Здесь тоже будем в закрытом состоянии находиться. Где-то два с половиной месяца будут находиться в изоляции, играть, тренироваться. Впереди очень много работы. Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»