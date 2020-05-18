В России рассказали, как правильно отдавать долги

Отдавать долги нужно, начиная с маленького и заканчивая большим. Большие долги желательно отдавать частями. Об этом рассказала эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина.
Если у человека много кредитов, желательно выписать их всех от маленького до самого крупного. Усилия желательно направить на то, чтобы досрочно погасить первый, самый незначительный кредит, говорит специалист. После того, как вы погасили первый кредит, можно переходить ко второму.
На погашение второго кредита специалист рекомендует отделить сумму, которая осталась после погашения первого. В случае рефинансирования кредитов специалист рекомендует обратить внимание на банки, у которых самые низкие процентные ставки. Но не нужно забывать и про страховки, комиссии и другие траты. Кроме этого специалист напомнила о том, что что попавшие в трудное положение жители могут взять кредитные каникулы.