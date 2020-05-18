В России рассказали, как правильно отдавать долги

Отдавать долги нужно, начиная с маленького и заканчивая большим. Большие долги желательно отдавать частями. Об этом рассказала эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина.

Если у человека много кредитов, желательно выписать их всех от маленького до самого крупного. Усилия желательно направить на то, чтобы досрочно погасить первый, самый незначительный кредит, говорит специалист. После того, как вы погасили первый кредит, можно переходить ко второму.