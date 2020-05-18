В Башкирии многие потенциально зараженные COVID-19 не соблюдают самоизоляцию

Сегодня, 18 мая, прошло оперативное совещание в правительстве Башкирии. На встрече обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе. Оказалось, многие потенциально зараженные коронавирусом жители республики не соблюдают самоизоляцию.

Ленара Иванова, вице-премьер правительства, рассказала о нарушениях в режиме самоизоляции. Социальные работники продолжают обходить людей, которые обязаны сидеть на 14-дневном карантине. 2479 человек , которые контактировали с коронавирусными больными, послушно соблюдают самоизоляцию .

Однако 114 человек нарушают обязательный карантин и выходят из дома. 113 человек не проживают по имеющемуся адресу, а 96 не открыли дверь соцработникам. Путешественники, которые приехали из других стран, соблюдают самоизоляцию лучше – 83% туристов ответственно соблюдают карантин.