Родственники погибшей в Дубае уфимки просят помочь вернуть её тело на родину

Родители – пенсионеры. Никто ничего не говорит. Мы ничего не знаем. Нам уже присылают то тысячу, то 500. Сейчас рейсов нет, не представляю как это всё... Помогите, пожалуйста, вернуть нам Юлю на родину, чтобы похоронить.

Гульфина Суркова, родственница погибшей Юлии Хабибуллиной