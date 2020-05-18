Родственники погибшей в Дубае уфимки просят помочь вернуть её тело на родину

Родственники погибшей в Дубае уфимки просят помощи неравнодушных. Напомним, фотограф Юлия Хабибуллина 15 мая трагически погибла. Девушка пыталась сделать фотографию у края скалы, но потеряла равновесие и упала с большой высоты.
По словам очевидцев, девушка упала на острые камни с 10 метров. Тело погибшей до сих пор находится в ОАЭ. За десять дней до смерти она встретила свое 34-летие. Семья погибшей собирает средства на возвращение ее тела на родину. Редакция новостей телеканала БСТ приносит соболезнования родным и близким Юлии. Помочь семьей Хабибуллиных можно, перечислив средства на карту матери погибшей.
Реквизиты: 5336690039712163
Хабибуллина Альфия Мунировна