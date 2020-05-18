Родственники погибшей в Дубае уфимки просят помочь вернуть её тело на родину

Родственники погибшей в Дубае уфимки просят помощи неравнодушных. Напомним, фотограф Юлия Хабибуллина 15 мая трагически погибла. Девушка пыталась сделать фотографию у края скалы, но потеряла равновесие и упала с большой высоты.

По словам очевидцев, девушка упала на острые камни с 10 метров. Тело погибшей до сих пор находится в ОАЭ. За десять дней до смерти она встретила свое 34-летие. Семья погибшей собирает средства на возвращение ее тела на родину. Редакция новостей телеканала БСТ приносит соболезнования родным и близким Юлии. Помочь семьей Хабибуллиных можно, перечислив средства на карту матери погибшей.

Родители – пенсионеры. Никто ничего не говорит. Мы ничего не знаем. Нам уже присылают то тысячу, то 500. Сейчас рейсов нет, не представляю как это всё...  Помогите, пожалуйста, вернуть нам Юлю на родину, чтобы похоронить.

Гульфина Суркова, родственница погибшей Юлии Хабибуллиной 

Реквизиты: 5336690039712163

Хабибуллина Альфия Мунировна