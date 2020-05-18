В Башкирии продолжаются работы по ликвидации последствий пожара на полигоне в Нефтекамске

Работы по ликвидации пожара на полигоне в Нефтекамске продолжаются. Эта тема стала одной из основных на еженедельном совещании в региональном Правительстве. Возгорание произошло 9 мая, огнем был охвачен участок в 2000 кв метров.

Работы по ликвидации последствий идут до сих пор, территорию засыпают грунтом, но тление продолжается. Устранить его ответственные лица должны до конца недели. Первый вице-премьер Андрей Назаров поручил провести пожарно-тактические учения на полигонах. Также отметили, что в системе «Инцидент» стало меньше обращений по ТКО от граждан. Больше всего жалоб приходит на периодичность вывоза.