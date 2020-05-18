В Башкирии сельчане боятся быть отрезанными от цивилизации из-за бездорожья

В Балтачевском районе жители села боятся быть отрезанными от цивилизации. На пути из деревни Казанка до центра сельсовета нужно преодолеть 8 км бездорожья. Весной и после дождей, по словам сельчан, она превращается в непреодолимое препятствие.
Другая дорога, ведущая к трассе, в непогоду также становится непроходимой. А самодельный мост, построенный силами жителей Казанки, постепенно приходит в негодность из-за проезжающей по нему тяжелой техники.
В администрации сельского поселения отметили, что в скором времени будет проведено грейдирование дороги от центра сельсовета до Казанки. Уделят внимание и проблемному мосту.