В Башкирии сельчане боятся быть отрезанными от цивилизации из-за бездорожья

В Балтачевском районе жители села боятся быть отрезанными от цивилизации. На пути из деревни Казанка до центра сельсовета нужно преодолеть 8 км бездорожья. Весной и после дождей, по словам сельчан, она превращается в непреодолимое препятствие.

Другая дорога, ведущая к трассе, в непогоду также становится непроходимой. А самодельный мост, построенный силами жителей Казанки, постепенно приходит в негодность из-за проезжающей по нему тяжелой техники.