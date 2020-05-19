В России снова выявили более 9 тысяч новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирсуной инфекцией озвучил новые данные на 19 мая. За сутки в России выявили ещё 9263 случая СOVID-19. Это больше, чем суточный прирост за прошлый день.

Всего за время пандемии зарегистрировано 299 941 человек с коронавирусом. Одновременно болеют 220 974 человека. Количество выздоровевших продолжает увеличиваться.

За сутки выздоровели 5921 человек с коронавирусом (за всё время – 76 130). Количество смертей, к сожалению, тоже увеличилось. За сутки скончались 115 человек с подтвержденным COVID-19 (за всё время – 2837).