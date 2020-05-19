Власти Башкирии объяснили, откуда на свалке появились гробы

Накануне около деревни Каран в Чекмагушевском районе в овраге обнаружили кучу гробов. О находке сообщил активист Руслан Нуртдинов. Власти республики рассказали, откуда они появились на свалке.

Оказалось, что данный овраг находится рядом с кладбищем в поселке Каран, являющимся отдаленной границей района. Смотритель кладбища находился на больничном более двух месяцев, поэтому и не уследил. Об этом сообщили в администрации района.