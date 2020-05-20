В России впервые число выздоровевших превысило число новых случаев коронавируса

Количество выздоровевших от COVID-19 пациентов впервые больше новых случаев заболевания. Такие показатели зафиксированы в столице и по стране в целом. Об этом сообщается в обновлённых данных оперативного штаба по борьбе с вирусом.
За последние сутки в России 8 764 новых больных коронавирусом. Выздоровели 9 262 пациента. Таким образом, с самого начала инфекции в первый раз больше выздоровевших, чем заразившихся.
Всего на сегодняшний день в России 308 705 заболевших. Выздоровело 85 392 человека, летальных исходов 2 972. В мировом коронавирусном рейтинге Россия занимает второе место после США по количеству заражённых.