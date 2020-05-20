Россия снимает ограничительные меры с учётом практик других стран

В России был проанализирован опыт других стран в выходе из режима самоизоляции. Специалисты сравнили европейский, американский и азиатский подоходы. Выход из карантинных мер в России осуществляется с учётом мирового опыта.

Средняя продолжительность карантина в большинстве стран мира – 50-60 дней. В начале мая многие страны уже начинали частично снимать ограничительные меры. Также на снятие мер влияет и новая информация о развитии вируса.

В Европе первой стала снимать ограничения Испания. Там карантин был ровно месяц. Власти Австрии разрешили открываться небольшим магазинам, в Дании открылись детские сады и школы. В Германии и Чехии заработали салоны и автосервисы.

Только 7 стран составили предварительный план по снятию карантина. Израиль, Норвегия и Чехия планируют снять карантин в начале июня. На конец июня рассчитывают власти Австрии. Дания планирует снять ограничительные меры в начале августа, Нидерланды – в начале сентября.