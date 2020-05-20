В Башкирии показали, как собирается плазма, спасающая от коронавируса

Выздоровевших после заражения COVID-19 с каждым днём становится всё больше. В республике их уже свыше 700 человек, и у этих людей есть возможность стать спасителями для тех, кто ещё борется с вирусом. Всё дело в так называемой антиковидной плазме.

Это уже не «красная зона», но в этом медучреждении есть особенное помещение. Оно главным образом для тех, кто уже переболел коронавирусом. В Стерлитамакской станции переливания крови приём таких людей ведут с повышенным вниманием, так как их плазма считается антиковидной и способна помочь тем, кто еще проходит лечение.

У тех, у кого сформировались антитела и выработался иммунитет, эта плазма может помочь тем, кто в этом сейчас очень нуждается. Елена Стрельникова, заместитель главного врача по медицинской части станции переливания крови г. Стерлитамака

Но даже после отбора плазмы её еще нужно проверить и убедиться, что она безопасна, то есть не содержит других вирусов. Раньше пробы помещали на длительный карантин. Но теперь здесь современное оборудование, которое сокращает это время в сотни раз.

Сейчас стратегический запас плазмы в Стерлитамакском пункте составляет около 5000 литров. Она хранится при температуре почти минус 40 градусов. Но эта плазма обычная. Антиковидных образцов здесь пока нет.