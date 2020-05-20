В Башкирии готовят к открытию два новых ФАПа в Ермекеевском районе

В Ермекеевском районе готовят к открытию новый фельдшерско-акушерский пункт – его построили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Сейчас в здании устанавливают оборудование и мебель. Всего же в конце мая в районе откроются два ФАПа – в селах Князевка и Богородское.
Пока здесь только готовятся принять первых пациентов. Идет установка оборудования. Новый Богородский ФАП будет оснащен всем необходимым – от дефибриллятора до аппарата ЭКГ. Также установят две жаровни для дезинфекции инструментов. В здании завершили внутренние отделочные работы. Сейчас сотрудники проводят уборку и устанавливают мебель. В новом здании 4 кабинета.
Старый фельдшерско-акушерский пункт был построен в 1967 году. Население обслуживала фельдшер Альбина Альмухаметова. Более 25 лет она лечила жителей села Богородское. Врач с нетерпением ждет новоселья, чтобы в комфортных условиях оказывать медицинскую помощь.
Здание нового фельдшерско-акушерского пункта по заказу Министерства здравоохранения республики построил местный предприниматель. Стоимость контракта составила около 3 миллионов рублей. Сейчас рабочие приступили к демонтажу старого ФАПа.
Первые пациенты придут на прием в новый ФАП уже в начале июня. Всего в селе Богородское около 200 жителей. Они с нетерпением ждут открытия медицинского учреждения. Всего же к концу года в Башкортостане планируют открыть 91 фельдшерско-акушерский пункт.