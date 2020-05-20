В Сибае начался капитальный ремонт дорог

В столице башкирского Зауралья приступили к капитальному ремонту дорог. В этом году новый асфальт появится на четырех улицах города – Баймакской, Горной, Строителей и Кленовой. Некоторые участки ждали такого ремонта не один десяток лет.

Работы по сплошному асфальтированию дороги по улице Баймакской начались около месяца назад. Но работы тормозила непогода. Сейчас процесс отлажен: в первой половине дня бригада готовит участок – убирает старый асфальт и мусор. А затем уже рабочие приступают к укладке выравнивающего слоя.

На этой технике работают три человека. Я и два оператора. Чтобы регулировать ширину, толщину покрытия. Дмитрий Волков, водитель асфальтоукладчика

В последний раз новый асфальт здесь укладывали почти 20 лет назад. С тех пор проводился лишь ямочный ремонт. В этом году ремонт идет уже капитальный. Причем на всем протяжении улицы. А это почти 2 км.

Дорогу ровняют сразу три катка: 6- и 10-тонники. В конце проходит уже каток с резиновыми колесами. В качестве своей работы дорожники уверены.