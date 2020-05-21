В Башкирии многодетная семья осталась в доме без крыши

У большой семьи из села Табынское возникла серьёзная проблема. Крыша бревенчатого дома прохудилась и обвалилась. Теперь мама и трое детей пытаются жить в непригодных для этого условиях.

Благотворительный фонд «ВИТАЕ» пришёл на помощь несчастной женщине. Многодетная мама боится, что органы опеки могут забрать детей, но самостоятельно починить крышу она не может, на это просто нет финансовых средств. Трое детей, среди которых годовалый малыш, мёрзнут вместе с мамой в старом доме.

Мама делает всё возможное, чтобы справиться с проблемой – своевременно покупает дрова, заботится о детях, семью описывают как дружную и любящую. Неравнодушные соседи также помогают семье, оказавшейся в печальной ситуации. Представители благотворительного фонда привезли детям вещи и готовы психологически поддержать многодетную мать, а все желающие могут оказать финансовую помощь через фонд.