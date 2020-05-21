В Башкирии посевная кампания выходит на финишную прямую

Посевная кампания в республике в самом разгаре и уже выходит на финишную прямую. Среди лидеров – агропредприятие имени Калинина Стерлитамакского района. Там не только планируют завершить все работы в считанные дни, но и уже применяют самую современную сельхозтехнику.

Аграрии только и успевают заряжать технику новой партией кукурузы. В борьбе за урожай техника в поле с утра и до вечера. Посевная на сельхозпредприятии имени Калинина не просто в самом разгаре, а уже подходит к концу.

Работа не останавливается и на самом агрокомплексе. Причем с применением современной сельскохозяйственной техники. Вот, к примеру, фотосепаратор – машина, которая способна за 12 часов перебрать почти тонну любой сельхоз культуры.

Фотосепаратор, кстати, отечественная техника. Собирают такой агрегат в Алтайском крае. Главные характеристики: невероятная трудоспособность – работает круглыми сутками не прерываясь, и экономичность – расход электроэнергии не больше, чем у электрического чайника. Впрочем, это далеко не все новшества на агропредприятии.

Тому, кто не никогда не бывал в коровнике, не с чем сравнить ту непередаваемую атмосферу, которая бывает там летом. Говоря одним словом – душно. Как людям, так и коровам, что напрямую сказывается на производстве молока. Поэтому внутри установили вентиляторы, которые полностью проветривают помещения.