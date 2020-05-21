В Минздраве Башкирии прокомментировали очаг коронавируса среди мигрантов

В Салаватском районе Башкирии возник очаг коронавирусной инфекции. Известно, что там проживают мигранты, которые работают в соседнем регионе. Региональный Минздрав прокомментировал ситуацию.
Мигранты из Узбекистана проживают в придорожной гостинице «Сказка», которая сейчас закрыта на карантин. 68 работников тепличного хозяйства изолированы. У всех рабочих взяты анализы на коронавирус.
По информации Минздрава Башкирии, в больнице находятся 8 человек, а 60 на изоляции в гостинице. 28 человек, которые предварительно имели контакт с зараженными, также ушли на самоизоляцию. Роспотребнадзор постановил взять анализы ещё у 13 человек, связанных с очагом заболевания.
Фото: Интернет.