В Минздраве Башкирии прокомментировали очаг коронавируса среди мигрантов

В Салаватском районе Башкирии возник очаг коронавирусной инфекции. Известно, что там проживают мигранты, которые работают в соседнем регионе. Региональный Минздрав прокомментировал ситуацию.

Мигранты из Узбекистана проживают в придорожной гостинице «Сказка», которая сейчас закрыта на карантин. 68 работников тепличного хозяйства изолированы. У всех рабочих взяты анализы на коронавирус.

По информации Минздрава Башкирии, в больнице находятся 8 человек, а 60 на изоляции в гостинице. 28 человек, которые предварительно имели контакт с зараженными, также ушли на самоизоляцию. Роспотребнадзор постановил взять анализы ещё у 13 человек, связанных с очагом заболевания.  

По предписанию Роспотребнадзора больница провела осмотр всех работников, еще у 13 забрали анализы. В настоящее время восемь мигрантов находятся в больнице, 60 на изоляции в гостинице, 18 на изоляции по контакту с мигрантами, 10 на изоляции по контакту второй очереди.

представители Министерства здравоохранения Башкирии 

Фото: Интернет. 