В Минздраве Башкирии прокомментировали очаг коронавируса среди мигрантов

По предписанию Роспотребнадзора больница провела осмотр всех работников, еще у 13 забрали анализы. В настоящее время восемь мигрантов находятся в больнице, 60 на изоляции в гостинице, 18 на изоляции по контакту с мигрантами, 10 на изоляции по контакту второй очереди.

представители Министерства здравоохранения Башкирии