В России выявили более 8 тыс. новых случаев коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом озвучил новые данные. За сутки выявлено ещё 8894 случаев заболевания COVID-19. За всё время пандемии зарегистрировано 326 448 человек с коронавирусом.

Новые случаи заболевания выявлены в 84 регионах страны. За сутки полностью выздоровели 7144 человека (за все время – 99 825). 150 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались (за всё время – 3249).

Одновременно болеют 223 374 человека с COVID-19. За сутки проведено более 285,7 тысяч тестов. За время пандемии провели 8,1 миллионов исследований.