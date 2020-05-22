В Башкирии рассказали, как власти поддерживают экспортеров на фоне пандемии COVID-19

Башкирия выделит средства на субсидии для экспортеров республики. Об этом стало известно на онлайн-совещании в Правительстве республики. В рамках поддержки экспортерам возместят перевозку товаров за рубеж и компенсируют расходы на сертификацию продукции в международных организациях, уточнили в Госкомитете по внешнеэкономическим связям РБ.
На данный момент идет разработка еще одного вида финансовой поддержки для экспортеров. В ведомстве отметили, что этот инструмент поддержки войдет во второй пакет мер по повышению устойчивости экономики Башкирии, а сумма гранта по «экспортному кэшбеку» составит не более 3 млн. рублей. Получить возврат можно будет по контрактам, которые предусматривают освоение рынка в новой стране либо вывод на экспорт нового вида товаров.
Отметим, что меры поддержки экспортеров Башкирии проходят в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», утверждённого майским указом Владимира Путина.