В Башкирии рассказали, как власти поддерживают экспортеров на фоне пандемии COVID-19

На данный момент идет разработка еще одного вида финансовой поддержки для экспортеров. В ведомстве отметили, что этот инструмент поддержки войдет во второй пакет мер по повышению устойчивости экономики Башкирии, а сумма гранта по «экспортному кэшбеку» составит не более 3 млн. рублей. Получить возврат можно будет по контрактам, которые предусматривают освоение рынка в новой стране либо вывод на экспорт нового вида товаров.