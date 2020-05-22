В Башкирии проверяют проезжие части возле школ и детсадов

Дороги под контролем. В городах и районах республики начали работу выездные группы по обследованию проезжей части возле школ и детских садов. Специалисты обращают внимание на состояние разметки, светофоров, дорожных знаков.

Накануне одна из таких рабочих групп провела обследование улично-дорожной сети близ образовательных учреждений Чишминского района. Комиссия проехала 10 образовательных  учреждений райцентра. Протоколы с выявленными нарушениями направлены в администрацию муниципалитета для устранения.

Выявляем недостатки улично-дорожной сети. Это – отсутствие знаков, светофоров, пешеходной разметки. Применяются меры административного реагирования.

Руслан Гадельшин, старший госинспектор УГИБДД МВД по Республике Башкортостан