В Башкирии проверяют проезжие части возле школ и детсадов

Дороги под контролем. В городах и районах республики начали работу выездные группы по обследованию проезжей части возле школ и детских садов. Специалисты обращают внимание на состояние разметки, светофоров, дорожных знаков.
Накануне одна из таких рабочих групп провела обследование улично-дорожной сети близ образовательных учреждений Чишминского района. Комиссия проехала 10 образовательных учреждений райцентра. Протоколы с выявленными нарушениями направлены в администрацию муниципалитета для устранения.